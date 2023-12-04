فلورنتنيو بيريز يصدم جماهير ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن فلورنتنيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، حسم موقفه من الدخول في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق الملكي.

ريال مدريد دون صفقات في يناير

ووفقًا لموقع "دون بالون" الإسباني، فأن فلورنتنيو بيريز، لا ينوي على الإطلاق ضم صفقات جديدة إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بالرغم من الإصابات التي يُعاني منها الفريق الملكي.

وكان الفريق الملكي قد حقق فوزًا صعبًا، على حساب غرناطة، بهدفين مقابل لا شىء، سجلها كل من رودريجو وبراهيم دياز.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 متفوقًا بفارق الأهداف عن جيرونا الثاني الذي يمتلك نفس عدد الرصيد من النقاط.