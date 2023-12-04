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أحمد جودة - القاهرة - وجه جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التحية بكلمات هزت المدرجات لثنائي الفريق عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما وبين سوار الغيني في كأس الكونفدرالية.

جمهور الزمالك يوجه التحية لـ عبد الشافي وسيف الجزيري

وهتف الجمهور للثنائي عبد الشافي وسيف الجزيري، بكلمات تشجيعية وتألقهم في المواجهة.

وضرب الزمالك سوار الغيني برباعية نظيفة سكنت شباكه، وخرج من المواجهة دون تلقي اي أهداف من منافسه.

ونجح أحمد سيد "زيزو"، في إحراز الهدف الأول للفريق الابيض في الدقيقة ال8 من عمر الشوط الأول، عقب استلامه عرضية من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ليسجلها برأسية رائعة، في شباك الفريق المنافس.

واستطاع شيكابالا في الشوط الأول تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ال30.

واحتفل سيف الدين الجزيري بهدفه في شباك سوار الغيني، في كأس الكونفدرالية 2023/2024.

وتمكن اللاعب سيف الدين الجزيري في إحراز الهدف الثالث للزمالك والهدف الأول له، في الدقيقة ال51، وعقب تسجيله الهدف توجه إلى الجمهور برفقة زملائه والاحتفال معهم.

كما تألق اللاعب إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إحراز الهدف الرابع لفريقه في مرمى سوار الغيني بعدما استقبل الكرة بتمريرة ولا أروع من سيد نيمار سكنت شباك المنافس.