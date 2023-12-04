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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة الزمالك وسوار".. قطار الأبيض يواصل مشواره في الكونفدرالية بسحق سوار الغيني برباعية

"نتيجة الزمالك وسوار".. قطار الأبيض يواصل مشواره في الكونفدرالية بسحق سوار الغيني برباعية، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمال الفوز في مواجهته المثيرة في كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد أكاديمية سوار الغيني مساء اليوم الأحد.

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ويبحث عدد كبير من جماهير الفارس الأبيض عن نتيجة مباراة الزمالك وسوار الغيني، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

"نتيجة الزمالك وسوار".. قطار الأبيض يواصل مشواره في الكونفدرالية بسحق سوار الغيني برباعية

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"نتيجة الزمالك وسوار".. قطار الأبيض يواصل مشواره في الكونفدرالية بسحق سوار الغيني برباعية

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"نتيجة الزمالك وسوار".. قطار الأبيض يواصل مشواره في الكونفدرالية بسحق سوار الغيني برباعية

كان يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سوار الغيني مساء اليوم الأحد 3 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان يفتتح ملعب ستاد السلام بالقاهرة أبوابة ليحتضن المباراة بين الزمالك وسوار، وكانت انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

نتيجة مباراة الزمالك وسوار بالكونفدرالية

افتتحت كتيبة الزمالك التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول باللقاء، عن طريق أحمد سيد زيزو بعد عرضية من شيكابالا قابلها زيزو برأسيه داخل الشباك.

والهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول باللقاء، عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا بعدما راوغ مدافعي فريق سوار وسدد الكرة آر تو من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وقلص فريق سوار الغيني الفارق بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول 45+2، ولكنه ألغى بداعي التسلل على اللاعب ابدولايا كمارا.

وتمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد رأسية من عرضية أحمد سيد زيزو تمكن الجزيري من تسجيلها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني باللقاء، طرد اللاعب أبو بكر ياتارا لاعب سوار الغيني بعد تدخل عنيف على أحمد سيد زيزو.

واختتم إبراهيما نداي التسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد تمريرة بينية من سيد نيمار انفرد نداي بالمرمي ليسددها في الشباك معلنًا عن الهدف الرابع.

التشكيل الزمالك الرسمي ضد سوار الغيني بالكونفدرالية

كان كشف معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، طعن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة سوار الغيني بالكونفدرالية، وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ترتيب مجموعة الزمالك بكأس الكونفدرالية

وبهذا الفوز يتصدر الزمالك إلى 6 نقاط جدول ترتيب المجموعة الثانية، ويليه ساجرادا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويليه أبو سليم في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل سوار الغيني جدول ترتيب المجموعة خالي الوفاض.

"نتيجة الزمالك وسوار".. قطار الأبيض يواصل مشواره في الكونفدرالية بسحق سوار الغيني برباعية

حكام مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

وكان يتولي الحكم الجنوب إفريقي أبو نجيل توم، ويعاونه مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا حكم مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو حكم مساعد ثاني، والجنوب إفريقي جيلي ألفريد شافاني حكمًا رابعًا لمباراة الزمالك ضد سوار الغيني اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

وكانت تنتقل أحداث مباراة الزمالك ضد أكاديمية سوار الغيني بكأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، ويتولى المعلق الرياضي المصري محمد علي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.