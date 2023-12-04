نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتصاره على سوار الغيني.. الزمالك يحقق انجازًا غائبًا منذ 8 سنوات في بطولات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم انتصاره الثاني على التوالي في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الحالي، وذلك بعد فوزه على سوار الغيني بنتيجة 4 – 0.

الزمالك يحقق انجازًا غائبًا منذ 8 سنوات في بطولات إفريقيا

وافتتح الزمالك مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية بالفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد، قبل أن ينتصر على نظيره سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية بالبطولة القارية.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ الزمالك الذي يحقق فيها الفوز في أول جولتين بمرحلة المجموعات في تاريخ مشاركات الفارس الأبيض في بطولات إفريقيا.

وكانت المرة الأولى الذي حقق فيها الزمالك الانتصار في أول جولتين ببطولات إفريقيا، في نسخة بطولة الكونفدرالية عام 2015، حيث تغلب في الجولة الأولى على الصفاقسي التونسي 1-0، قبل أن يفوز ف الجولة الثانية على أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي 2-1.

والمثير أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز في الجولة الثالثة ايضا في نسخة ٢٠١٥ على حساب ليوباردز الكونغولي ٢/٠.

كما تعد هذه المرة السابعة الذي يحقق فيها الزمالك انتصارين متتاليين في دور المجموعات بشكل عام، وذلك بعدما سبق وحقق ذلك الانجاز في دوري أبطال إفريقيا أعوام (1997، 2002، 2005، 2018/2019، 2020/2020)، بالإضافة لنسخة الكونفدرالية 2015.

وبذلك الانتصار رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة، فيما جاء ساجرادا اسبيرانسا في المركز الثاني بـ3 نقاط متساويًا مع أبو سليم الليبي، بينما تذيل سوار الغيني الترتيب دون نقاط.