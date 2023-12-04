نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام أتلتيكو مدريد مساء الأحد على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا.

وتمكنت كتيبة تشافي هيرنانديز من تحقيق الفوز بهدف نظيف، سجل جواو فيليكس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28، بعد تسديدة رائعة من جهة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، مرت من فوق الحارس يان أوبلاك وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38، ويأتي جيرونا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

1- ريال مدريد: 38 نقطة.

2- جيرونا: 38 نقطة.

3- برشلونة: 34 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 31 نقطة.

5- أتلتيك بيلباو: 28 نقطة.

6- ريال سوسييداد؛ 26 نقطة.

7- ريال بيتيس: 25 نقطة.

8- لاس بالماس: 21 نقطة.

9- فالنسيا: 19 نقطة.

10- خيتافي: 19 نقطة.

11- رايو فاليكانو: 19 نقطة.

12- أوساسونا: 17 نقطة.

13- فياريال: 15 نقطة.

14- ألافيس: 15 نقطة.

15- إشبيلية: 12 نقطة.

16- قادش: 11 نقطة.

17- ريال مايوركا: 10 نقاط.

18- سيلتا فيجو: 8 نقاط.

19- غرناطة: 7 نقاط.

20- ألميريا: 3 نقاط.