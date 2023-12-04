نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرار من معتمد جمال بعد الفوز على سوار الغيني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ورفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.



ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 6 نقاط.

2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

3- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

4- سوار الغيني 0 نقاط.