نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف نجم بيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عن عقوبات الجولة السابعة في دوري Nail في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.
وجاءت عقوبات مباراة بيراميدز والإسماعيلي على النحو التالي:
ايقاف اللاعب ابراهيم بلاتي لاعب فريق بيراميدز ثلاثة مباريات وتوقيع غرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه وذلك للطرد بسبب ضرب الخصم دون كرة.
ايقاف محمد السيد محمد هاشم لاعب فريق الإسماعيلي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.
وجاءت عقوبات مباراة إنبي والمصري على النحو التالي:
توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 25 الف جنيه وذلك للاعتراض الجماعي على الحكم عقب إنتهاء المباراة.
ايقاف تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للإعتراض على الحكم.