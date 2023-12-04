إنتر ميلان يستعيد الصدارة بعد فوز مثير على نابولي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي إنتر ميلان، فوزا مثيرا على حساب نابولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، من عمر الدوري الإيطالي.

وتفوق إنتر بثلاثية نظيفة، ليستعيد الصدارة برصيد 35 نقطة.

الأهداف جاءت في البداية عن طريق اللاعب تشالهان أوغلو وذلك في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، وأضاف نيكولو باريلا هدف ثان في الدقيقة 61.

بينما ختم الهدف الثالث اللاعب ماركوس تورام هدف فريقه الثالث في الدقيقة 86.

الإنتر يصحح المسار بعد التعادل الجولة الماضية

وصحح الإنتر مساره بعد التعادل أمام يوفنتوس الجولة الماضية، ليعود إلى طريق الانتصارات.

بينما تلقى نابولي الخسارة الثانية على التوالي في ملعبه وسط تراجع كبير في نتائجه.