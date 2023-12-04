نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 مليون دولار.. الزمالك يضع شرط الموافقة على رحيل "الفيراري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنهال العروض المحلية والخليجية، على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، بعد تألقه بشكل واضح في المواسم الأخيرة مع الفارس الأبيض.

وتحاول إدارة الفارس الأبيض، المحافظة على القوام الأساسي للفريق، بعد أزمة القيد التي تضرب الزمالك هذا الموسم.

- مصير زيزو من الرحيل عن الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":"أن هناك جبهتين داخل نادي الزمالك، بشأن مستقبل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك جبهة تطالب بالموافقة على رحيل زيزو لحل المشكلة المالية، وتوفير النفقات وهي الأغلبية، وجبهة أخرى تعترض على مغادرته خوفًا من الجماهير".

وأختتم أمير هشام: "الزمالك قد يقوم بطلب الحصول على 20 مليون دولار كشرط تعجيزي، للاستغناء عن زيزو وقت وصول عرض من الشباب السعودي، ولكن الأخير قد يعرض 10 ملايين دولار كاش".