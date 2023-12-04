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أحمد جودة - القاهرة - "بأقدام فيليكس".. برشلونة يحسم قمة أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الدوري الإسباني

"بأقدام فيليكس".. برشلونة يحسم قمة أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الدوري الإسباني، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الفوز في اللقاء المثير بقمة الدوري الإسباني ضد أتلتيكو مدريد.

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"بأقدام فيليكس".. برشلونة يحسم قمة أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الدوري الإسباني

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"بأقدام فيليكس".. برشلونة يحسم قمة أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الدوري الإسباني

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"بأقدام فيليكس".. برشلونة يحسم قمة أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الدوري الإسباني

كان يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره أتليتكو مدريد مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني الليجا 2023-2024.

وكان يفتتح ملعب ستاد لويس كومبانيس الأولمبي معقل البرسا أبوابة ليحتضن المباراة بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والحاديه عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

"بأقدام فيليكس".. برشلونة يحسم قمة أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

سجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعدما تلقى تمريرة من زميله رافيينا استقبلها فيليكس من الناحية اليسرى، سددها رائعة مرت فوق الحارس اوبلاك لتسكن الشباك.

تاريخ مواجهات فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد

تواجه فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد من قبل في 172 لقاء، حقق البرسا الفوز في 78 مباراة، بينما فاز أتلتيكو مدريد في 52 مباراة، وحسم التعادل 42 لقاء.

استطاع فريق برشلونة أن يشجل 328 هدف، بينما نجح فريق أتلتيكو مدريد م تسجيل 249 هدف، في 172 لقاء من قبل بالدوري الإسباني.

لمشاهدة ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني أضغط هنــا .

تشكيل برشلونة الرسمي ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: كوندي، إينيجو مارتينيز، رونالد أراوخو، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان، بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جواو فيلكس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي ضد برشلونة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، مولينا، ريكيلمي.

خط الوسط: دي باول،كوكي، يورينتي.

خط الهجوم: جريزمان، موراتا.

ترتيب برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 34 نقطة لينفرد بالمركز الثالث جمعهم من 10 فوز 4 تعادلات وهزيمة واحدة، بينما تراجع أتليتكو مدريد إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 10 فوز و3 هزائم وتعادل وحيد.

لمشاهدة ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني أضغط هنــا .

القنوات الناقلة ومعلق مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

وكانت تذاع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني الليغا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، وتحديدًا على قناة Bein sports 1 HD.

ومن المقرر أن يتولي مهمة التعليق مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس، المعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي.