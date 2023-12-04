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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة برشلونة".. البرسا يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

"نتيجة مباراة برشلونة".. البرسا يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ي تحقيق الفوز باللقاء المثير في قمة الدوري الإسباني ضد أتلتيكو مدريد.

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"نتيجة مباراة برشلونة".. البرسا يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

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"نتيجة مباراة برشلونة".. البرسا يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

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"نتيجة مباراة برشلونة".. البرسا يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

كان يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره أتليتكو مدريد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني الليجا 2023-2024.

وكان يحتضن ملعب ستاد لويس كومبانيس الأولمبي معقل البرسا المباراة بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا، والحاديه عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

"نتيجة مباراة برشلونة".. البرسا يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب جواو فيليكس في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعد تلقيه تمريرة من زميله رافيينا استقبلها فيليكس من الناحية اليسرى، سددها رائعة مرت فوق الحارس اوبلاك لتسكن الشباك.

لمشاهدة ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني أضغط هنــا .

تشكيل برشلونة الرسمي ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: كوندي، إينيجو مارتينيز، رونالد أراوخو، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان، بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جواو فيلكس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي ضد برشلونة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، مولينا، ريكيلمي.

خط الوسط: دي باول،كوكي، يورينتي.

خط الهجوم: جريزمان، موراتا.

ترتيب برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

انفرد برشلونة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 بعدما ارتفع رصيده إلى 34 نقطة لينفرد جمعهم من 10 فوز 4 تعادلات وهزيمة واحدة، وتراجع تراجع أتليتكو مدريد إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 10 فوز و3 هزائم وتعادل وحيد.

تاريخ مواجهات فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد

كان إلتقى فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد من قبل في 172 مباراة، حقق البرسا الفوز في 78 مباراة، فيما فاز أتلتيكو مدريد في 52 مباراة، وحسم التعادل 42 لقاء.

وسجل فريق برشلونة 328 هدف، فيما سكنت شباكه من أتلتيكو مدريد 249 هدف، في 172 لقاء من قبل بالدوري الإسباني.

لمشاهدة ملخص مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني أضغط هنــا .

القنوات الناقلة ومعلق مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

وكانت تنتقل أحداث مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني الليغا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، وبالتحديد قناة Bein sports 1 HD.

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت مهمة التعلق على مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، للمعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي.