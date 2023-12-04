نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب محمد صلاح عن مواجهة آرسنال وليفربول لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفقد الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول تواجد نجمه “ محمد صلاح” أمام نظيره آرسنال في المباراة التي ستجمع الفريقين في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويسبب غياب محمد صلاح أزمة داخل فريق ليفربول نظرًا لأهمية الفرعون المصري، في التشكيلة الأساسية للريدز.

بينما يفقد الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال، نجميه بوكايو ساكا والمصري محمد النني لتكون القمة شاهدة على عدة غيابات بسبب المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

وستقام مباراة ليفربول ضد نظيره آرسنال في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الموافق 6 يناير المقبل في الدور الثالث، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

أمم إفريقيا تحرم 48 لاعبا من المشاركة مع أنديتهم في أوروبا

وباتت بطولة أمم إفريقيا، مصدر قلق لدي أندية أوروبا في كبري الدوريات، بسبب مشاركة اللاعبين المحترفين في البطولة الافريقية الشهر المقبل وأبرزهم النجم الدولي “ محمد صلاح” لاعب ليفربول الإنجليزي.



ومن المقرر أن يفقد فريق مانشستر يونايتد الحارس الكاميروني أندريه أونانا، نظرًا لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.

ويُعد نادي نوتنجهام فورست صاحب النصيب الأكبر من الغيابات خلال فترة مواجهات أمم إفريقيا حيث يفقد سبع لاعبين دفعة واحدة وهم:إينا وتايو أونيي من نيجيريا، وشيخ كوياتيه وموسى نياكاتي من السنغال، والثنائي الإيفواري ويلي بولي، إبراهيم سنغاري وسيرجي أورييه.