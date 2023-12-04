"الخبرة رجحت كفة الزمالك".. أول تعليق من مدرب سوار الغيني على خسارة فريقه

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أحمد جودة - القاهرة - علق عدة بن عمار، المدير الفني لفريق سوار الغيني، على خسارة فريقه أمام الزمالك، مؤكدًا على شعوره بالإحباط.



وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أشعر بالإحباط لسببين، في الشوط الأول لم ندخل المباراة بالشكل المطلوب ولم ينفذ اللاعبون المطلوب، كما أن الأهداف سارت على عكس ما نريد والخبرة رجحت كفة الزمالك".

وأكمل: "سنركز على ما هو قادم بالرغم من الاحباط الكبير الذي يحيط بنا، وخبرة الزمالك ساعدته على الفوز".

وأضاف: "فريقي لم يتحكم في أعصابه لأنهم صغار في السن وفقدوا القدرة على السيطرة على أعصابهم في اللقاء".

وأضاف: "خوض مباراتي الذهاب والعودة في مصر أمر واقع بسبب الموارد المالية المحدودة، وعلينا التعامل مع هذا الأمر، ولن نتحدث كثيرًا في هذا الأمر ونتعامل كضحية".

واختتم: "الهزيمة في لقاء اليوم بسبب قوة الزمالك على جميع المستويات الفنية والتكتيكية، بالرغم من حديثي عن كل نقاط القوة في المنافس ولكن لاعبي الفريق لم ينفذوا المطلوب".

وجدير بالذكر أن الزمالك فاز على حساب سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وبهذه النتيجة يكون الزمالك قد رفع رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد سوار في المركز الأخير دون نقاط.