نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4-12-2023 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 4 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

القوية الجوية ضد أجمك، الثانية عصرا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة.

الفيصلي ضد الشارقة، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

السد ضد ناساف، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مومباي سيتي ضد نافباخور، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال السعودي ضد ناساجي مازدران، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الاتحاد ضد سباهان الإيراني، الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.