نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد أمام سباهان اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق سباهان الإيراني، مساء اليوم الإثنين الموافق 4 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

حيث تمكن فريق اتحاد جدة من التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا؛ بعدما حقق الفوز على فريق أجمك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية التي جمعت بينهما.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد سباهان في دوري أبطال آسيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة اتحاد جدة وسباهان، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة اتحاد جدة ضد سباهان عبر قناة SSC1 HD.