الرياضة

فيوتشر يصدم جماهير الأهلي:" لا صحة لانتقال عمر كمال عبدالواحد إلى القلعة الحمراء"

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أحمد جودة - القاهرة -  

تردد في الفترة الأخيرة داخل الشارع الرياضي المصري، العديد من الأنباء عن اقتراب إدارة النادي الأهلي من حسم أول الصفقات الشتوية المنتظرة، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وتعتبر صفقة عمر كمال عبدالواحد، نجم نادي فيوتشر ومنتخب مصر، أول الصفقات التي يرغب في ضمها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي.

- تطورات صفقة عمر كمال

وصرح وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر:" لا توجد أي عروض من أي نادي مصري للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل".

وتحدث دعبس في تصريحات عبر برنامج:"كورة كل يوم"، "لا توجد أي عروض رسمية لعمر كمال عبد الواحد، وسمعت عن العروض في الاعلام فقط".

وتابع:"لا توجد أي مفاوضات من الأهلي لضم أحمد عاطف، ولن نقف أمام مستقبل أي لاعب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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