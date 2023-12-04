نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: هذا اللاعب لا غنى عنه في تشكيل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشادَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، بالفوز الذي حققه الفريق على أكاديمية سوار الغيني برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء أمس الأحد على ستاد السلام.

تصريحات محمد صلاح

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": الزمالك استعاد بريقه تحت قيادة معتمد جمال وحقق العلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات منذ توليه المهمة خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي أرى أن قرار إقالته تأخر كثيرًا".

وأضاف: معتمد جمال أعاد اكتشاف العديد من لاعبي الزمالك وعلى رأسهم السنغالي ابراهيما نداي الذي أصبح لا غنى عنه في التشكيلة البيضاء، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وكذلك الظهير.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة، يوم 7 ديسمبر، خلال اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.