نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواو فليكس يكسر صيامه التهديفي في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز ثمين حققه برشلونة على حساب أتليتكو مدريد، وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الاسباني.

الهدف جاء عن طريق اللاعب جواو فليكس والذي كسر صيامه التهديفي في ثمان مباريات سابقة جمعت برشلونة ضد أتليتكو مدريد.



البرتغالي بطل برشلونة الليلة

البرتغالي سجل في المباراة الأولى له رسميا ضد أتليتكو مدريد، بعد فشل في المسجات لثمان مباريات سابقة ضد برشلونة عند التواجد في صفوف أتليتكو.



برشلونة احتل المركز الثالث، برصيد 34 نقطة بعد الفوز في مباراة اليوم.

بينما تجمد رصيد الأتليتكو عند المركز الرابع برصيد 31 نقطة.