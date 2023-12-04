نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد نساجي مازندران اليوم الإثنين 4 ديسمبر في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره نساجي مازندران الإيراني مساء اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل نساجي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة الهلال ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الهلال ضد نساجي مازندران مساء اليوم الإثنين، عبر قنواتها.