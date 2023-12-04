نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام نساجي مازندران اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نساجي مازندران الإيراني في المباراة التي ستجمهما مساء اليوم الإثنين 4-12-2023 على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال أمام نساجي في دوري أبطال آسيا

تبدأ أحداث مباراة الهلال ونساجي اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري، محمد القحطاني.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام نساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الهلال ضد نساجي مازندران مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات الكأس القطرية.