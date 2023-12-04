القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد نساجي مازندران اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي مازندران الإيراني في اللقاء القوي الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويستضيف ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، هذه المواجهة الصعبة والقوية بين فريقي الهلال ونساجي مازندران في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ونساجي مازندران في دوري أبطال آسيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونساجي في دوري أبطال آسيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة الهلال ضد نساجي مازندران مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، كما سيتم إذاعتها أيضًا على قنوات الكأس القطرية، وتحديدًا ALKASS 9.

قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

تردد قناة الكاس على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد والاستقطاب: 11919 (H).

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض:HD.