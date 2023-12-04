نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القوة الجوية ضد أجمك اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية مع نظيره فريق أجمك اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر الحالي بستاد فرانسو حريري في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.
موعد مباراة القوة الجوية ضد أجمك
وتنطلق صافرة بداية مباراة القوية الجوية ونظيره أجمك اليوم في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة والساعة 3:00 بتوقيت السعودية والدوحة.
ترتيب مجموعة القوة الجوية وأجمك
1- الاتحاد 12 نقطة
2- سباهان اصفهان 10 نقاط
3- القوة الجوية 7 نقاط
4- أجمك دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية وأجمك
Bein sports afc، الكأس 9
تردد قناة ssc sports hd 1
القمر: بدر
التردد: 12380
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 3/4.