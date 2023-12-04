نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السد ضد ناساف كارشي اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد مع نظيره فريق ناساف كارشي اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر الحالي بستاد جاسم بن حمد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.
موعد مباراة السد ضد ناساف كارشي
وتنطلق صافرة بداية مباراة السد وناساف كارشي اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة.
ترتيب مجموعة السد وناساف كارشي
1- ناساف 10 نقاط
2- الشارقة 8 نقاط
3- السد 7 نقاط
4- الفيصلي 3 نقاط
القنوات الناقلة لمباراة السد وناساف كارشي
Bein sports afc، الكأس 9
تردد قناة ssc sports hd 1
القمر: بدر
التردد: 12380
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 3/4.