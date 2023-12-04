نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوروبا أو السعودية.. نجم طرابزون التركي يحسم مصيره من الرحيل إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وضع الجهاز الفني بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، بعض المطالب الهامة على طاولة مجلس الإدارة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في ميركاتو الشتاء المنتظر.

ويأتي خط الهجوم، في مقدمة المراكز التي يرغب كولر في تدعيمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تراجع مستوى اللاعبين في هذا المركز.

- حقيقة مفاوضات الأهلي وتريزيجيه

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90"، أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي، خلال الفترة المقبلة".

وأختتم هشام: "تريزيجيه بعيد عن العودة إلى النادي الأهلي، ووجهته المقبلة حال الرحيل عن طرابزون سبور التركي، هي الدوري السعودي حال عدم تلقيه عروض أوروبية".

وتخطط لجنة التعاقدات داخل القلعة الحمراء، في إيجاد حل مؤقت خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، لضم مهاجم جديد، حال فشل خيار الأجانب في يناير.