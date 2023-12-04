نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: مش هشجع النادي لو موسيماني مسك الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على الأنباء التي تتردد بشأن تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تولي تدريب القلعة البيضاء في المرحلة المقبلة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": أرفض رفضًا قاطعًا تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، تولي تدريب الزمالك.

وواصل: لن أشجع الأبيض حال حدوث ذلك، فكنت أول من طالبت برحيله عن الثلعة الحمراء، ولم أقتنع بإمكانياته الفنية رغم تتويجه بلقبي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: بيتسو موسيماني لم يحقق أي نجاح يُذكر بعد رحيله عن النادي الأهلي، وتمت إقالته مؤخرًا من الوحدة الإماراتي، وهو ما يشير إلى أن الأحمر هو من يصنع المدربين.