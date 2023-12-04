نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق كوميدي من سيف زاهر على هدف شيكابالا في مرمى سوار الغيني (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي سيف زاهر، على هدف شيكابالا بطريقة كوميديا، الذي سكن شباك سوار الغيني، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإنتاج الحربي، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه التليفزيوني "ملعب أون تايم "عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس: "لقطة فيها نوع من الكوميديا، لكن هى في النهاية أسفرت عن هدف رائع".



وأكمل: "شيكابالا ودونجا، كواليس لسة طالعة حالا، شيكابالا الشوط الأول يقطم ويشوط في القريبة وتأتي في يد حارس مرمى سوارا، دونجا يقول له غير انت نسيت القطمة كانت في البعيدة ليه بتعملها في الضيقة، شيكابالا عمل بالنصيحة حتى جاء الهدف وضحك مع دونجا".

واختتم: "حارس المرمى ماشفهاش غير في الشبكة".

وجدير بالذكر أن الزمالك فاز على حساب سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وبهذه النتيجة يكون الزمالك قد رفع رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد سوار في المركز الأخير دون نقاط.