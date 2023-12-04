نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباربات اليوم الإثنين 4-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، قبل مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر في المسابقة.

وتلعب اليوم مباراة واحدة في منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، وهي مواجهة سموحة ضد نظيره فاركو.

ويحتل فريق بيراميدز حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- زد اف سي 13 نقطة

4- مودرن فيوتشر 12 نقطة

5- الاتحاد السكندري 12 نقطة

6- المصري 12 نقطة

7- الزمالك 11 نقطة

8- طلائع الجيش 11 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

10- الجونة 10 نقاط

11- إنبي 10 نقاط

12- بلدية المحلة 9 نقاط

13- سموحة 9 نقاط

14- فاركو 5 نقاط

15- الداخلية 5 نقاط

16- الإسماعيلي 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون العرب 3 نقاط