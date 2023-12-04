نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة منذ ستة أعوام.. حدث سلبي يهدد مستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن وجود حدث سلبي يهدد مستقبل بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقب مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة مانشستر وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ولعب نادي مانشستر سيتي مباراة قوية أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير في مشوار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي شهدت تعادله أمامه.

وتعادل مانشستر سيتي إيجابيًا مع نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاث أهداف لمثلهما ضمن لقاءات بطولة الدوري الإنجليزي.

ووفقًا للإحصائيات الواردة، فإن مانشستر سيتي تعادل مع نظيره نادي توتنهام مساء الأمس وذلك التعادل يجعله في موضع قلق، حيث أن ذلك الحدث هو إعادة لسناريو ماضي.

ولم يتعادل مانشستر سيتي في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي من قبل منذ أن حدث ثلاث قبل ست أعوام وتحديدًا في عام 2017.