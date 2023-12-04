نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين 4-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، قبل مباريات اليوم الإثنين 4 ديسمبر.

وتقام اليوم مباراة واحدة في منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، والتي ستجمع بين فريقي تورينو ضد نظيره أتالانتا.

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1- إنتر ميلان 35.

2 - يوفنتوس 33.

3- ميلان، 29.

4- روما، 24.

5- نابولي، 24.

6- فيورنتينا، 23.

7- بولونيا، 22.

8- أتالانتا 20.

9- لاتسيو، 20.

10- مونزا، 18.

11- فروزينوني، 18.

12- تورينو، 16.

13- ليتشي، 16.

14- جنوى، 15.

15- ساسولو، 15.

16- أودينيزي، 12.

17- إمبولي، 11.

18- هيلاس فيرونا، 10.

19- كالياري، 10.

20- ساليرنيتانا، 8.