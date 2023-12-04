نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

خسر مانشستر يونايتد من نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية من البريميرليج بهدف نظيف بينما فاز تشيلسي على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.



يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 24 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 19 نقطة.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على إستاد أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر والحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



موقف مانشستر يونايتد وتشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي



احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 75 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 مباريات.



في حين احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 44 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 16 مباراة.