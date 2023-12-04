نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وكان أستون فيلا قد تعادل مع بورنموث بهدفين لكل منهما في الجولة الماضية من البريميرليج بينما تعادل مانشستر سيتي مع توتنهام بثلاثة أهداف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 30 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

موقف أستون فيلا ومانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي

احتل أستون فيلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 61 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 13 مباراة.

في حين احتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 89 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات.

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على إستاد فيلا بارك معقل أستون فيلا وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر والحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.