نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال مقالنا ادناه مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها وفق ما يلي:- مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة القوة الجوية العراقي X أولماليك الأوزبكستاني – الساعة 2 ظهرا

السد القطري X ناساف كارشي الأوزبكستاني – الساعة 6 مساء

الفيصلي الأردني X الشارقة الإماراتي – الساعة 6 مساء

مومباي سيتي الهندي X نافباخور نامانجان الأوزبكستاني – الساعة 6 مساء

الهلال السعودية X نساجي مازاندران الإيراني – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports AFC 1 HD

الاتحاد السعودي X سباهان اصفهان الإيراني – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports AFC 2 HD مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة سيلتا فيجو X قادش – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة تورينو X أتالانتا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 مواعيد مباريات الدوري البرتغالي سبورتنج لشبونة X جل فيسنتي – الساعة 10:15 مساء مواعيد مباريات الدوري التركي فناربخشة X سيفاس سبور – الساعة 7 مساء مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة سموحة X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة on time sport مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري النجوم X النصر للتعدين – الساعة 2:30 ظهرا

أسوان X بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا

مكادي X لافيينا اف سي – الساعة 2:30 ظهرا

وي X مصر المقاصة – الساعة 2:30 ظهرا