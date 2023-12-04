نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال مقالنا ادناه مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها
ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-12-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها وفق ما يلي:-
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
- القوة الجوية العراقي X أولماليك الأوزبكستاني – الساعة 2 ظهرا
- السد القطري X ناساف كارشي الأوزبكستاني – الساعة 6 مساء
- الفيصلي الأردني X الشارقة الإماراتي – الساعة 6 مساء
- مومباي سيتي الهندي X نافباخور نامانجان الأوزبكستاني – الساعة 6 مساء
- الهلال السعودية X نساجي مازاندران الإيراني – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports AFC 1 HD
- الاتحاد السعودي X سباهان اصفهان الإيراني – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports AFC 2 HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- سيلتا فيجو X قادش – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- تورينو X أتالانتا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
- سبورتنج لشبونة X جل فيسنتي – الساعة 10:15 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
- فناربخشة X سيفاس سبور – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
- سموحة X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري
- النجوم X النصر للتعدين – الساعة 2:30 ظهرا
- أسوان X بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا
- مكادي X لافيينا اف سي – الساعة 2:30 ظهرا
- وي X مصر المقاصة – الساعة 2:30 ظهرا