نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحاوي والقناص.. كولر يقترب من الاطاحة بثنائي الأهلي الناري خارج مونديال الاندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على الأسماء التي سيتم إرسالها من لاعبي القلعة الحمراء ضمن القائمة النهائية التي ستشارك في مونديال الاندية المقرر اقامته في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري.

كولر يقترب من استبعاد عبد القادر وصلاح محسن

ومن المُنتظر إرسال القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا اليوم الاثنين الموافق الرابع من شهر ديسمبر عقب ارسال القائمة المبدئية التي ضمت 35 لاعبًا في اكتوبر الماضي.

وستشهد القائمة النهائية استبعاد بعض النجوم لعل من أبرزهم المغربي رضا سليم للاصابة والتونسي محمد الضاوي كريستو مع بعض اللاعبين الآخرين لأسباب فنية أبرزهم محمود متولي والحارس مصطفى مخلوف وكريم نيدفيد.

وفي مفاجأة صادمة قالت بعض المصادر المقربة من الجهاز الفني للنادي الأهلي أن كولر قد يستقر على الاطاحة باحمد عبد القادر وصلاح محسن من القائمة النهائية وذلك بسبب وجهة نظر فنية وعدم حصولهم على دقائق لعب تؤهلهم لخوض غمار المونديال.

يُذكر أن الاهلي ينتظر في الدور ثمن النهائي الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي واوكلاند سيتي النيوزيلندي.