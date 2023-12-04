نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. استبعاد 3 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استبعاد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قائمة الفريق الأحمر من بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الجاري حيث سيلعب أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي واوكلاند سيتي.

قائمة الأهلي في المونديال

وقال الإعلامي احمد شوبير في تصريحات إذاعية ان محمود متولي تعرض لإصابة جديدة خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه لم يشارك في أي مباريات منذ بداية الموسم،

واضاف شوبير: كما أن كريم نيدفيد يعاني من إصابة في العضلة الضامة

واختتم شوبير: بينما بات رضا سليم خارج حسابات الجهاز الفني في كأس العالم للأندية نهائيًا.