متخطيًا الكثير.. جوارديولا يكشف عن أفضل مدرب في التاريخ

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أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن أفضل مدرب في التاريخ من وجهة نظره وذلك عقب مباراة الأمس.

جوارديولا يكشف عن أفضل مدرب في التاريخ

وسقط نادي مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره نادي توتنهام وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد والموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري.

وتعادل نادي مانشستر سيتي مع نادي توتنهام بثلاثية لمثلها خلال المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

أفضل مدرب في التاريخ

ووفقًا لما قاله بيب جوارديولا عن المدرب الأفضل في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره فإنه يرى أن الإنجليزي السير أليكس فيرغسون، أسطورة تدريب مانشستر يونايتد، هو أفضل مدرب مر في تاريخ كرة القدم.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاثين نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.

