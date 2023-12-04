نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سيف زاهر يكشف رد محمد الشناوي على الرحيل للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تنهال العروض الخليجية والأوروبية في الموسم الحالي، على بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعبين خلال المواسم الأخيرة، خاصة مع حصد الخماسية في الموسم الماضي.

ولعل أبرز العروض التي تلقاها لاعبي الفريق مؤخرا، هو العرض السعودي للحصول على خدمات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.



- سيف زاهر يتحدث عن احتراف الشناوي

وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس1»:"محمد الشناوي تلقى عرضًا سعودية خلال الأيام الماضية، للريحيل عن الأهلي".

وأردف:" حسم محمد الشناوي موقفه من هذا العرض، وقرر الاستمرار مع الأهلي، وعدم الرحيل بعد تلقيه العرض السعودي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة القادم، على ستاد برج العرب.

