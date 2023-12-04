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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، على ملامح قائمة الفريق الأحمر التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية هذا الشهر.

كولر يستقر على ملامح قائمة مونديال الأندية

وستكون قائمة الأهلي التي ستشارك في كأس العالم للأندية على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست

سيف زاهر يتحدث عن احتراف الشناوي

تنهال العروض الخليجية والأوروبية في الموسم الحالي، على بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعبين خلال المواسم الأخيرة، خاصة مع حصد الخماسية في الموسم الماضي.

ولعل أبرز العروض التي تلقاها لاعبي الفريق مؤخرا، هو العرض السعودي للحصول على خدمات محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس1»:"محمد الشناوي تلقى عرضًا سعودية خلال الأيام الماضية، للريحيل عن الأهلي".

وأردف:" حسم محمد الشناوي موقفه من هذا العرض، وقرر الاستمرار مع الأهلي، وعدم الرحيل بعد تلقيه العرض السعودي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة القادم، على ستاد برج العرب.

مصير محمد عبد المنعم من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية



يترقب جماهير النادي الأهلي مصير بعض نجوم القلعة الحمراء قبل اعلان القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري، خاصة أكثر من اسم على رأسهم محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

وفي تصريحات إذاعية قال أحمد شوبير عبر اثير اون تايم سبورت اف ام أن محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي يعاني من التواء على مستوى الكاحل والاصابة جاءت دون أي احتكاك من منافس أو زملائه في الفريق وسقط في التدريبات بمفرده".

وأضاف: "محمد عبد المنعم بات خارج مواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر اقامتها الجمعة المقبلة لحساب لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وأنهى:" على جماهير الأهلي أن تطمئن خاصةً أن محمد عبد المنعم سوف يكون جاهزًا من أجل السفر للسعودية مع البعثة وخوض غمار كأس العالم للأندية".