نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مختارًا أخيه.. بيلينجهام يكشف عن الفائزين بجائزة الفتى الذهبي من بعده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جود بيلينجهام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأسباني عن اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة الفتى الذهبي بعده خلال الفترة القادمة.

وحصل بيلينجهام على جائزة الفتى الذهبي بعد موسم مميز وتألق ملحوظ قدمه إلى العملاق ريال مدريد ما جعله نجم الفريق.

تعليق بيلينجهام عن الفائزين بجائزة الفتى الذهبي

وفي تصريحات أدلى بها بيلينجهام عن الفتى الذهبي الذي يرى بأنه يستحق خلافته فقد قال أنه سيختار ثلاثة من أجل الفوز بهذه الجائزة.

واختار بيلينجهام أردا غولير في بداية الأمر، معلقًا بأنه ظاهرة ناجحة، حيث يتدرب بشكل مميز والجميع سعيد به.

ثم اختار زميله السابق جيمي بينو وأتم حديثًا مختارًا أخاه جوبي مشيرًا إلى أنه يستحق الفوز بهذه الجائزة.

وفي حديث متصل، أكد بيلينجهام سعادته بالحصول على هذه الجائزة مع ريال مدريد بالأخص في ظل سعادة كل من في الفريق الملكي بفوزه بها.

وعلق بيلينجهام على فوزه بالجائزة قائلًا: "كنت أتطلع لهذه الجائزة بالفعل، عملت كثيرًا لكي أحصل عليها، وها أنا قد نجحت في ذلك بالفعل".

وأردف: "أشكر جميع من وثق في مجهوداتي وقام بالتصويت لي لكي أتوج بهذه الجائزة، أنا فخور حقًا بنفسي وبما فعلته".

وأتم: "سعيد لأنني ثالث إنجليزي يتوج بهذه الجائزة، وسعيد بأنني حصلت عليها قبل أن يتجاوز عمري السن المسموح للمنافسة عليها".

