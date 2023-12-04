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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، ان نادي الزمالك متخذ القرار بشأن سامسون اكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بعدم تواجده داخل القلعة البيضاء يناير المقبل.



مهاجم ميدياما على رادار الزمالك

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن الزمالك يضع على رأس اهتمامات تعاقداته في قلب الهجوم جوناثان لاعب فريق ميدياما الغاني بعد حل أزمة القيد.



وأشار شبانة، إلى أن هناك وفد سيطير خلال ساعات إلى البرتغال لعقد جلسة مع مسؤولي سبورتنج لشبونة لمحاولات تقسيط الغرامة وفتح القيد مجددا.



وكان الزمالك قد حقق الفوز على أكاديمية سوار الغيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

وتنقل مباريات بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

