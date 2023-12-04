نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. قرار صادم من بيبو تجاه لاعبي الأهلي والزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب ميدياما وجوارديولا يكشف أفضل مدرب في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 4 -12-2023 في السطور التالية:

متخطيًا الكثير.. جوارديولا يكشف عن أفضل مدرب في التاريخ

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن أفضل مدرب في التاريخ من وجهة نظره وذلك عقب مباراة الأمس.

وسقط نادي مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره نادي توتنهام وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد والموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري.

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عاجل.. اعتذار الأهلي والزمالك عن المشاركة في كأس الرابطة.. إليك الحقيقة

تترقب جماهير قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، موقف الفريقين الأخير من المشاركة في كأس الرابطة المصرية في نسخة الموسم الحالي، والتي تنطلق في يناير القادم، بعد تردد أنباء انسحاب الفريقان من البطولة.

وفجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة ببطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها في فترة وجود المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

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قرار صادم من بيبو في الأهلي بسبب محمد عبد المنعم

قال الإعلامي محمد شبانة، أن المنشور الأخير لمحمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثار جدلا واسعا في الوسط الرياضي، مما ترتب عليه اتخاذ قرارات صارمة من قبل مجلس الإدارة الحمراء.

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي فرض غرامة قيمتها 400 الف جنيها على أي لاعب يقوم التحدث أو التلميح باي مشاكل داخل الكواليس عبر السوشيال ميديا أو الإعلام.

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مهاجم ميدياما على رادار الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة، ان نادي الزمالك متخذ القرار بشأن سامسون اكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بعدم تواجده داخل القلعة البيضاء يناير المقبل.

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن الزمالك يضع على رأس اهتمامات تعاقداته في قلب الهجوم جوناثان لاعب فريق ميدياما الغاني بعد حل أزمة القيد

