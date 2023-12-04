ايهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ايهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل



وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد عبدالمنعم، كمال السيد



خط الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، إياد العسقلاني، محمد دسوقى، حمدى النقاز، كريم عرفات

خط الوسط: عبد الرحمن مجدى، صالح جمعة، نادر فرج، مروان حمدى، محمد حسن، عبد الله محمد، عماد حمدى، محمد بيومي، عمر الساعى، محمد عبد السميع، عمرو السعيد



خط الهجوم: ياو أنور، باسم مرسى

موعد مباراه الإسماعيلي والبنك الأهلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الإسماعيلية.