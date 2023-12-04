الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: فيليكس يمنح برشلونة انتصارا مهما.. ديلي ميل: ثورة هالاند ضد الحكم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: فيليكس يمنح برشلونة انتصارا مهما.. ديلي ميل: ثورة هالاند ضد الحكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 4-12-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم


موندو ديبورتيفو

 جواو السعيد..  فيليكس يمنح انتصارًا هامًا لبرشلونة

سبورت

 جواو الساحر.. فيتور روكي يودع فريقه

صحف العالم

ديلي ميل

- هالاند يصرخ ضد الحكم.. ثورة تفقد هالاند عقله

تليجراف

- هالاند الغاضب يثور ضد الحكم

 كلوب مباراة لا تنسي..؟

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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