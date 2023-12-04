نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. رونالدو خارج حسابات كاسترو أمام استقلال دوشنة بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد كتيبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لخوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، عندما يحل ضيفا على نظيره استقلال دوشنبه بطل طاجكستان في الجولة السادسة.

وتلقت كتيبة العالمي، هزيمة ثقيلة في أخر المواجهات أمام منافسه التقليدي، نادي الهلال، بثلاثة أهداف دون رد، في ديربي الرياض.

- رونالدو خارج حسابات النصر

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية، أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، استقر على استبعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من رحلة الفريق إلى طاجيكستان لمواجهة فريق الاستقلال.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن جاء قرار كاسترو، لإراحة رونالدو من جهد المباريات، خاصة وأن اللاعب يخوض جميع المواجهات السابقة مع الفريق.

وضمن نادي النصر تأهله رسميا إلى الدور القادم، بعد تصدى مجموعته بدوري أبطال آسيا 2024، أي أن مواجهة الاستقلال نتيجتها لن تؤثر على أي شئ في مسيرة الفريق القادمة.

