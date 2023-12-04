نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا للزمالك بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم الأثنين تدريباته الجماعية على ملعب ستاد الكلية الحربية بمعسكره بالقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز.

قرر علي ماهر منح لاعبي المصري راحة لمدة يومين عقب مباراة إنبي بالجولة السادسة من دوري نايل.

حقق الفريق البورسعيدي الفوز علي إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم يوم الجمعة الماضي على ملعب الجيش ببرج العرب.

علي ماهر يمنح ثلاثي المصري مكافأة خاصة

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح ثلاثي لاعبي الفريق الذين تألقوا خلال مشاركتهم في مباراة إنبي بالجولة السابعة بالدوري الممتاز.

أشاد علي ماهر بأداء الثلاثي إلياس الجلاصي، وميدو جابر، وغيلاس قناوي حيث برزت إسهامات كل لاعب في لقاء إنبي، في تحقيق الفوز.

تحمل المدير الفني للفريق البورسعيدي مكافأة الخاصة التي منحها لهم من حسابه الخاص لتحفيز الاعبين.

قرر علي ماهر أن هذه المكافأة تُمنح للمسجلين للأهداف والأداء المتميز في كل مباراة، بهدف تشجيعهم على تحقيق الانتصارات.

يسعي أبناء بورسعيد في لقاء الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي الفريق الأبيض وحصد الثلاث نقاط لمواصلة انتصاره بعد فوزه على إنبي في أخر مباراة.

