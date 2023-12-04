نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة المنتظرة.. موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره فريق بايرن ميونخ، يوم 12 ديسمبر المقبل فب المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الجولة السادسة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تُقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة يونايتد وبايرن ميونخ

وحسم فريق بايرن ميونخ صدارة تلك المجموعة بعد حصده لثلاثة عشر نقطة خلال أول 5 جولات، بينما يحل مانشستر يونايتد في المركز الأخير بالمجموعة بعد حصده 4 نقاط فقط.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتاج لتحقيق الفوز أمام بايرن ميونخ، وانتظار نهاية المباراة الأخرى بين فريقي جالاتا سراي وكوبنهاجن بالتعادل للتأهل لدور القادم.