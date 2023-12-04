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أحمد جودة - القاهرة -



قررت إدارة قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي تعيين إسلام كاظم مديرًا فنيًا لفريق الشباب مواليد 2008 خلفًا للمدرب سيد إبراهيم.

رسميًا.. الإسماعيلي يُعلن تعيين إسلام كاظم مديرًا فنيًا لفريق الشباب



ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التغييرات التي سوف يعلن عنها مسئولو القطاع خلال الفترة المقبلة بغرض تطوير قطاع الناشئين ليعود نادي الإسماعيلي سابق عهده باعتباره المصدر الأول للفريق الأول بلاعبين واعدين.

وكانت أخر مباراة لفريق 2008 بالنادي الإسماعيلي، تحت قيادة سيد إبراهيم قد حقق الفوز على فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر أول أمس على الملعب الفرعى للنادي ضمن منافسات مسابقة دوري الجمهورية.

ثلاثية شباب الدراويش سجلها كلًا من يس العتر وعمر فتوح وإبراهيم النجعاوي ليرتفع رصيد الفريق إلى ٩ نقاط بدوري الجمهورية.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:

مصطفى حسنى.. حارس مرمى

خط الدفاع: مصطفى رفعت ومحمد خالد ومحمد سامح وياسين صبحى

خط الوسط: الحبيب اسلام وياسين العتر واحمد هانى وزياد شاكر

خط الهجوم: عمر أحمد فتوح وإبراهيم النجعاوي.