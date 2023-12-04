هل يستمر معتمد جمال في قيادة الزمالك ؟.. مدرب الفريق السابق يرد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث حلمي طولان، مدرب نادي الزمالك السابق، عن مستوى الأبيض خلال الفترة الحالية مع معتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق، مشيرا إلى أن النادي يسير بشكل صحيح خلال الفترة الحالية.

تصريحات حلمي طولان مدرب الزمالك السابق

وقال حلمي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: معتمد جمال يجب أن يُكمل الموسم الحالي مع الزمالك وعدم التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة، وإعطاء فرصة للمدرب المصري وابن النادي.

وتابع مدرب الزمالك السابق: الزمالك يقدم مستويات رائعة حاليا وأفضل بكثير من فترة خوان كارلوس أوسوريو، واللاعبين نفسهم حاليا تحس انهم عاوزين يلعبوا كورة وخايفين على الفريق من قلبهم.

وأضاف: معتمد جمال مدرب جيد جدا والزمالك له أبنائه الذين قادرين على تحقيق النجاحات والإنجازات مع الفريق.

