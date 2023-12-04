نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة داني خلال بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن حالة داني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق، وتشخيص الإصابة التى تعرض لها فى الدوري الإسباني الممتاز.

إصابة داني لاعب ريال مدريد



وتعرض لاعب ريال مدريد للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أمام غرناطة، والتي انتهت بفوز الملكى بهدفين نظيفين، تم تسجيلهم بأقدام إبراهيم دياز ورودريجو.



ريال مدريد ينشر بيانًا رسميًا بشأن لاعبه

وقام النادي الملكي بنشر بيان رسميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به معلنًا كالتالي: "اللاعب يعاني من إصابة في عضلة السمانة لساقه اليسرى، من المحتمل أن يغيب كارفاخال عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 – 4 أسابيع مقبلة".



وتربع فريق ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة، عقب فوزه خلال 12 مباراة وتعادل في 2 وخسارة مواجهة واحدة، وقام بتسجيل33 هدفًا.



وعلى الجانب الأخر يحتل فريق جيرونا وصافة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة، عقب فوزه في 12 مباراة وتعادل في 2 وخسر لقاء واحد، وقام بتسجيل 34 هدفًا.

