نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد أتالانتا القادمة في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ميلان مع فريق أتالانتا، يوم 9 ديسمبر المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ميلان ضد أتالانتا

تُقام المباراة بين فريقي ميلان وأتالانتا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وسوف تذاع تلك المباراة بين فريقي ميلان وأتالانتا عبى قناة أبوظبي الرياضية، حيث تعد قنوات أبوظبي هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ترتيب ميلان واتالانتا في الدوري الإيطالي

ويحل فريق ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، بينما يحل فريق اتالانتا في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

