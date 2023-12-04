نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصيره في خطر.. شرط غريب يمنح برشلونة حق طرد "ليفاندوفسكي" فما هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية بشأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، وحقيقة رحيله القريب عن صفوف البلوجرانا.

وتراجع مستوى ليفاندوفسكي بقوة في المباريات الأخيرة، مما كان سبب في تعرضه لحملات هجوم موسعة من جماهير الفريق، التي نادت برحيله هذا الموسم.

- بند مثير في عقد ليفاندوفسكي وبرشلونة

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن يوجد بند في تعاقد برشلونة مع المهاجم البولندي، يحق له فسخ التعاقد ورحيل اللاعب من جانب واحد وهو إدارة البلوجرانا، في موسمه الأخير.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن يأتي ذلك البند في حالة عدم مشاركة اللاعب مع فريقه في 55% من مباريات البارسا هذا الموسم.

وتأتي تلك الخطوة، بعد تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ في مبارياته هذا الموسم الذي يعتبر الثالث له مع البلوجرانا، مما يدفع العملاق الكتالوني، لتنفيذ بند فسخ عقد اللاعب في موسمه الرابع وتوفير راتبه، خاصة وأن اللاعب سوف يكون وصل إلى عامه ال37.

